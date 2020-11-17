Более половины российских компаний не снижали затраты на персонал во время первой волны COVID-19

УрБК, Москва, 17.11.2020. 53% российских компаний не снижали затраты на персонал во время первой волны коронавируса, говорится в исследовании портала Superjob.ru.
Аналитики отмечают, что 19% организаций сократили расходы на персонал путем изменения системы оплаты труда. Также 15% российских предприятий в данный период ввели неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Еще 14% работодателей рекомендовали части своих работников уйти в неоплачиваемые отпуска. Чаще всего так поступали в крупных компаниях с численностью персонала от 1 тыс. человек (19%) и в сфере продаж (20%).
Отметим, что режим простоя во время первой волны коронавируса был введен в 8% российских компаний, особенно часто — в компаниях с численностью от 100 до 1 тыс. сотрудников (13%). Столько же работодателей (8%) были вынуждены прибегнуть к сокращению штата. Полностью или частично отказались от компенсационного пакета всего 6% российских работодателей.
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