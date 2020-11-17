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17.11.2020

Свердловская область за три дня поднялась на две строчки в антирейтинге регионов по суточному приросту COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Свердловская область с 14 по 17 ноября 2020 года поднялась на две строчки в антирейтинге регионов по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В субботу, 14 ноября, Средний Урал занимал восьмое место (+327), 16 ноября регион поднялся на седьмое место (+341). Во вторник, 17 ноября, Свердловская область вышла на шестое место (+349).

Свердловская область за три дня поднялась на две строчки в антирейтинге регионов по суточному приросту COVID-19
Источник: стопкоронавирус.рф

Добавим, что общее число заболевших за время пандемии достигло 41 тыс. 361 человека.

По суточному приросту выздоровевших Свердловская область к 17 ноября 2020 года заняла 12-е место (+351). Всего в регионе выписаны из больниц 33 тыс. 519 человек.

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