Свердловская область за три дня поднялась на две строчки в антирейтинге регионов по суточному приросту COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Свердловская область с 14 по 17 ноября 2020 года поднялась на две строчки в антирейтинге регионов по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



В субботу, 14 ноября, Средний Урал занимал восьмое место (+327), 16 ноября регион поднялся на седьмое место (+341). Во вторник, 17 ноября, Свердловская область вышла на шестое место (+349).





Источник: стопкоронавирус.рф



Добавим, что общее число заболевших за время пандемии достигло 41 тыс. 361 человека.



По суточному приросту выздоровевших Свердловская область к 17 ноября 2020 года заняла 12-е место (+351). Всего в регионе выписаны из больниц 33 тыс. 519 человек.