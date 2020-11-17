Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета на 2021 год

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.



Согласно принятой версии документа, ожидаемый уровень доходов областной казны в 2021 году составит 259,1 млрд руб., расходов — 299,7 млрд руб., дефицит бюджета — 40,6 млрд руб.



Ожидается, что ко второму чтению в проект бюджета будут внесены корректировки.



Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил о падении доходов региональной казны с января по октябрь 2020 года на 30 млрд руб. от запланированного уровня.