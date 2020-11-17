Заболеваемость пневмонией в Свердловской области выросла в 3,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. В Свердловской области за неделю с 9 по 15 ноября 2020 года зарегистрировано 4 тыс. 015 новых случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 22% и больше среднемноголетнего уровня в 3,6 раза, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



«Превышение среднеобластного показателя заболеваемости ВП в 1,5 раза и более в следующих МО: Каменский ГО, Волчанский ГО, ГО Дегтярск, Верхнесалдинский ГО, МО Город Каменск-Уральский, ГО Краснотурьинск, МО г. Среднеуральск, Нижнесергинский МР, ГО Верхотурье, Шалинский ГО, Полевской ГО, ГО Верхняя Тура, Ачитский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Верхний Тагил, Ирбитское МО», — говорится в сообщении.



За тот же период в Свердловской области зарегистрировано 35 тыс. 866 случаев заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 53,4%.



Превышение среднеобластного показателя заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более зарегистрировано в Богдановиче, поселке Уральский, Сухом Логу Артинском, Режевском городском округе.