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17.11.2020

На Среднем Урале доля автокредитов с просрочкой снизилась до 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. На Среднем Урале доля автокредитов, платежи по которым просрочены более чем на 30 дней, в сентябре текущего года составила 6,6% (в сентябре 2019 года — 7,3%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по стране доля автокредитов с просрочкой за год не изменилась (8,3%).

«В целом банки продолжают реализовывать достаточно консервативную политику, выдавая автокредиты тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне. При этом важно отметить, что доля просроченных автокредитов в 2020 году была относительно стабильной. Это было обусловлено, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по автокредитам могла быть существенно выше», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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