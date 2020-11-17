УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
17.11.2020

Из бюджета Свердловской области на борьбу с коронавирусом потрачено 5,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. На борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в Свердловской области потрачено 5,7 млрд руб. из регионального бюджета. Об этом на заседании областного Заксобрания сказал губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, еще 9,2 млрд руб. регион получил на эти цели из федерального бюджета.

Ранее губернатор заявил, что из-за экономических последствий пандемии доходы областного бюджета сократились на 30 млрд руб. от прогнозного плана.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.11.2020 Свердловский губернатор оценил потери доходов областного бюджета в 30 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Доходы бюджета Свердловской области с января по октябрь 2020 года сократились на 30 ...

10.09.2020 Доходы бюджета Свердловской области в январе-августе сократились почти на 13 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Доходы бюджета Свердловской области в январе-августе 2020 года сократились на 12,9 млрд ...

10.06.2015 Комплексную программу развития Верхотурья сократили на 800 млн рублей

Объем средств на реализацию комплексной программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до ...

10.06.2015 Комплексную программу развития Верхотурья сократили на 800 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2015. Объем средств на реализацию комплексной программы «Формирование туристско-рекреационной ...

05.11.2014 Евгений Куйвашев внес в региональное Заксобрание проект трехлетнего областного бюджета

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18