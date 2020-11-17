Из бюджета Свердловской области на борьбу с коронавирусом потрачено 5,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. На борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в Свердловской области потрачено 5,7 млрд руб. из регионального бюджета. Об этом на заседании областного Заксобрания сказал губернатор Евгений Куйвашев.
По его словам, еще 9,2 млрд руб. регион получил на эти цели из федерального бюджета.
Ранее губернатор заявил, что из-за экономических последствий пандемии доходы областного бюджета сократились на 30 млрд руб. от прогнозного плана.
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