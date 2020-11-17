В России отзывают более 69 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за неполадок с топливным насосом

УрБК, Москва, 17.11.2020. ООО «Тойота Мотор» (официальный представитель изготовителя автомобилей Toyota и Lexus на российском рынке) объявило о массовом отзыве машин из-за технических проблем.



Как сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, отзыву подлежат 69 тыс. 051 автомобиль, изготовленный в период с 3 октября 2013 года по настоящее время. Речь идет о моделях Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T Infiniti QX56.



«Причиной отзыва транспортных средств является то, что они оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности, что может привести к поверхностному растрескиванию крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации, что, в свою очередь, может повлиять на его работоспособность», — говорится в сообщении Росстандарта.