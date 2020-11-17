В Свердловской области подтверждено 349 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 ноября 2020 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 41 тыс. 361 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано восемь летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 907. За сутки из больниц выписан 351 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 33 тыс. 519 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 22 тыс. 410 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 1 млн 971 тыс. 013 человек. За сутки зарегистрировано 442 летальных случая (всего 33 тыс. 391), выздоровели 22 тыс. 055 человек (всего 1 млн 475 тыс. 904).