Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в октябре выросла на 23%

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. На 1 ноября 2020 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 36,2 млн руб., сообщает Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 22,7%.

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