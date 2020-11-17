Главой компании «Россети Урал» назначен Владимир Болотин

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Сергей Дрегваль покидает должность генерального директора «Россети Урал». Главой компании назначен Владимир Болотин.



Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, Сергей Дрегваль возглавлял «Россети Урал» с 2014 года. До этого более 10 лет занимал руководящие должности в энергосбытовых компаниях. Решение покинуть группу связано с переходом на новое место работы.



Глава «Россетей» Павел Ливинский поблагодарил топ-менеджера, отметив достижения по повышению надежности электросетевого комплекса региона и планомерную работу по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Он также пожелал Сергею Дрегвалю успехов на новой должности.



«Я хочу искренне поблагодарить весь многотысячный коллектив компании «Россети Урал» и Группы компаний «Россети» за годы совместной работы. В электросетевом комплексе страны, Урала и Прикамья трудятся по-настоящему яркие, неравнодушные и высокопрофессиональные люди, способные решать задачи любой сложности и побеждать. Очень признателен за конструктивный диалог и глубокое понимание проблем электроэнергетической отрасли главам регионов присутствия компании «Россети Урал». Ваша личная поддержка инициатив уральских энергетиков позволила реализовать не один десяток значимых проектов, направленных на благополучие экономики региона, на повышение надежности электроснабжения его жителей! Желаю вам, уважаемые коллеги и дорогие друзья, дальнейших успехов и больших побед! Зная ваш высочайший профессионализм и неравнодушное отношение к делу, уверен, что компания «Россети Урал» продолжит наращивать свой потенциал и продолжит решать стратегические задачи ПАО «Россети» по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением», — прокомментировал перемены в карьере Сергей Дрегваль.



Новым генеральным директором «Россети Урал» совет директоров компании утвердил Владимира Болотина, ранее занимавшего позицию первого замгендиректора — главного инженера этой же компании. Он начал свой трудовой путь в отрасли 25 лет назад электромонтером «Тюменьэнерго» (сейчас — «Россети Тюмень»), работал в сетевом комплексе Урала и Сибири.





Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью «Россети Урал»



Поздравляя нового руководителя компании, Павел Ливинский пожелал ему преумножить достижения предшественника, сделав акцент на надежность и доступность услуг, а также цифровую трансформацию «Россети Урал».



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВтћч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.



«Россети Урал» — открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») — единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности — 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве — порядка 15 тыс. человек.