В Екатеринбурге досрочно откроют поликлинику ЦКГБ № 1

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. В Екатеринбурге в ускоренные сроки откроют новое здание поликлиники МБУ «Центральная клиническая городская больница № 1», расположенной на улице Декабристов, 15.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующее поручение дал глава Екатеринбурга Александр Высокинский своим заместителям и руководителям профильных подразделений



«Новая поликлиника на Декабристов должна начать прием горожан как можно скорее. Жесткий контроль этого процесса я буду осуществлять лично каждый день, до момента открытия. Любое промедление или нерадивость будут наказываться от дисциплинарного взыскания до увольнения», — сказал Александр Высокинский.



Вопрос открытия медучреждения градоначальник взял на личный контроль.



Напомним, поликлиника Центральной клинической городской больницы № 1 — новое пятиэтажное здание, построенное по спецпроекту. Благодаря масштабам учреждения и современному оборудованию здесь планируется принимать до 850 человек ежедневно. В его состав также войдут две территориальные поликлиники: на проспекте Ленина, 52 и на улице Декабристов, 27.