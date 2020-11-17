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17.11.2020

В Екатеринбурге досрочно откроют поликлинику ЦКГБ № 1

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. В Екатеринбурге в ускоренные сроки откроют новое здание поликлиники МБУ «Центральная клиническая городская больница № 1», расположенной на улице Декабристов, 15.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующее поручение дал глава Екатеринбурга Александр Высокинский своим заместителям и руководителям профильных подразделений

«Новая поликлиника на Декабристов должна начать прием горожан как можно скорее. Жесткий контроль этого процесса я буду осуществлять лично каждый день, до момента открытия. Любое промедление или нерадивость будут наказываться от дисциплинарного взыскания до увольнения», — сказал Александр Высокинский.

Вопрос открытия медучреждения градоначальник взял на личный контроль.

Напомним, поликлиника Центральной клинической городской больницы № 1 — новое пятиэтажное здание, построенное по спецпроекту. Благодаря масштабам учреждения и современному оборудованию здесь планируется принимать до 850 человек ежедневно. В его состав также войдут две территориальные поликлиники: на проспекте Ленина, 52 и на улице Декабристов, 27.

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