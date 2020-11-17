Глава свердловского минздрава поручил набрать для борьбы с COVID-19 медиков из узкопрофильных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Министр здравоохранения Андрей Карлов подписал приказ о переобучении не менее 34 врачей и медсестер, чья работа не была связана с лечением пациентов с COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте территориального ФОМС.



Как следует из приказа, своих специалистов должны прислать Свердловский областной кожно-венерологический диспансер, Свердловский областной центр по профилактике СПИДа, Свердловская областная клиническая больница № 1, областная детская клиническая больница, Демидовская больница (Нижний Тагил), центральная городская клиническая больница № 24 в Екатеринбурге.



«Руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области направить врачей-специалистов, лиц со средним медицинским образованием, в том числе по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов) для работы под контролем врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-инфекционистов, врачей-пульмонологов, старшей медицинской сестры или специалиста со средним медицинским образованием, имеющего сертификат специалиста, соответствующей квалификационным требованиям», — говорится в тексте приказа.



Ранее замглавы региона Павел Креков заявил, что в регионе треть всего коечного фонда (около 10 тысяч мест) отдана под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.