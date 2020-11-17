ЕВРАЗ закупил оборудование для медучреждений

ЕВРАЗ выделил более 8 млн руб. медицинским учреждениям Новокузнецка и Таштагола для борьбы с коронавирусом.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 выделено 1,5 млн руб. на приобретение медикаментов для организации лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.



Кроме того, более 6 млн 600 тыс. руб. направлено Таштагольской районной больнице на покупку специализированного оборудования.



«В медицинское учреждение уже поступили 5 концентраторов кислорода, 15 облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздуха и цифровой передвижной рентгенодиагностический комплекс для диагностики заболевания легких у нетранспортабельных больных. Данное оборудование необходимо больнице для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19 и для профилактики заболевания», — говорится в сообщении.



На прошлой неделе горно-металлургический холдинг ЕВРАЗ передал больницам Нижнего Тагила и Качканара четыре аппарата искусственной вентиляции легких Flight 60. На приобретение медицинского оборудования компания направила около 8 млн руб.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В частности, три аппарата ИВЛ были переданы в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила, один — в центральную городскую больницу Качканара. Приборы собраны и готовы к использованию.



«ЕВРАЗ многое делает для того, чтобы не допустить распространения инфекции на предприятиях компании, наши сотрудники знают, как важно соблюдать меры безопасности и на производстве, и в быту. А если жители наших городов все-таки заболевают и попадают в больницы, мы делаем все возможное для их выздоровления. Аппараты искусственной вентиляции легких позволяют спасти жизнь конкретному человеку при тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Я призываю вас беречь себя и своих близких», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



ИВЛ Flight 60 — это универсальные, компактные, многофункциональные аппараты, оснащенные встроенным, полностью независимым воздушным компрессором. Внутренние батареи позволяют медицинскому оборудованию работать без дополнительных источников энергии до 12 часов. ИВЛ можно применять не только в палатах реанимации и интенсивной терапии больниц, но и в автомобилях скорой помощи. В моделях Flight 60 предусмотрено 5 различных настроек работы аппарата под разные категории пациентов.



Поддержка здравоохранения — приоритетное направление благотворительной деятельности компании в период распространения коронавирусной инфекции. Начиная с весны ЕВРАЗ направил более 45 млн руб. на оснащение больниц Новокузнецка, Таштагола, Междуреченска и Осинников.



Так, в мае компания приобрела для больниц Кузбасса необходимые средства защиты, инфракрасные термометры и аппараты искусственной вентиляции легких. А для Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы № 8 — современную ПЦР-лабораторию по выявлению COVID-19.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В июле в рамках благотворительного проекта ЕВРАЗа в социальных сетях «Мы не рискуем» в медицинские учреждения были направлены необходимые маски, перчатки, защитные очки и антисептики.



В августе ЕВРАЗ приобрел для Таштагольской районной больницы переносной аппарат УЗИ, рентгеновский аппарат для интервенционных процедур, эндоскопический комплекс для лапароскопии и другое специализированное оборудование, а также автомобили, которые задействованы специалистами амбулаторно-поликлинической службы при посещении пациентов на дому.



Кроме того, компания выделила 230 млн руб. на строительство городской инфекционной больницы в Новокузнецке и выступила поставщиком металлопроката для проекта.



ЕВРАЗ оказывает поддержку городам присутствия с самого начала пандемии. В медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила и Качканара были переданы защитные костюмы, дезинфицирующие и антисептические средства, перчатки и маски, рециркуляторы, бесконтактные термометры, бахилы.



Всего с апреля по ноябрь 2020 года компания направила уральским городам более 70 млн руб. на помощь в борьбе с COVID-19, уточняют в горно-металлургическом холдинге.