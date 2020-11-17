Колесное производство ЕВРАЗа и «Рейл Сервис» будет оснащено станками механической обработки колес NSH

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗ и промышленной группой «Рейл Сервис», заказала три автоматизированные линии по механической обработке колес для строящегося производства у немецкой компании Niles-Simmons Hegenscheidt (NSH).



Как сообщает Управление по связям с общественностью регионального центра «Урал» горно-металлургического холдинга, начало поставки оборудования запланировано на I квартал 2022 года.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



«Современные технологические решения новых станков гарантируют высокую производительность и качество продукции. Проектная мощность комплекса мехобработки на первом этапе — 200 тыс. колес в год. В перспективе предполагается дооснастить цех дополнительными линиями, обеспечивающими обработку еще 100 тыс. колес», — говорится в сообщении.



Поставщиком оборудования для проведения приемосдаточного контроля готовой продукции выбрано ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова». Завод входит в промышленную группу ЮНИСТЕСТ, специализирующуюся на производстве оборудования для контроля геометрии и неразрушающего контроля.



Основными этапами контроля станут: контроль геометрических параметров изделия бесконтактным методом, ультразвуковой контроль внутренних дефектов, магнитно-порошковый контроль поверхностных дефектов, контроль твердости, упрочнение поверхности диска дробью, маркировка изделий иглоударным методом для стандарта AAR, визуальный осмотр.



Соглашение о строительстве нового колесного производства «Аллегро» в ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область) было подписано с руководством особой экономической зоны в марте 2020 года. Инвестиции в проект оцениваются в сумму 16 млрд руб. (около 200 млн долл. США). Мощность предприятия составит 200 тыс. цельнокатаных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. штук. Старт производства намечен на IV квартал 2022 года. На предприятии будет создано 425 новых рабочих мест.