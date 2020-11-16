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16.11.2020

Группа ЧТПЗ реализовала проект по ускорению отгрузки продукции клиентам

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) внедрена автоматическая система управления потоком транспортных средств с опцией электронной очереди на погрузку, которая автоматизирует движение грузового транспорта по территории предприятия и повышает скорость отгрузки продукции клиентам.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках проекта специалисты Группы ЧТПЗ разработали программу, которая в автоматическом режиме определяет количество свободных мест перед цехом погрузки и в зависимости от их наличия оповещает водителя с помощью СМС-сообщения о следовании к цеху или к месту временной стоянки. При создании системы электронной очереди учли количество парковочных мест перед каждым цехом, организовали дополнительную временную стоянку для транспорта и разместили специальные указатели.

Группа ЧТПЗ реализовала проект по ускорению отгрузки продукции клиентам
Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ

За счет автоматизации и оптимизации логистического процесса значительно сокращается срок ожидания погрузки, а также исключается нецелесообразное передвижение водителей и транспортных средств по территории предприятия.

«В рамках клиентоцентричной трансформации бизнеса Группа ЧТПЗ сфокусирована на улучшении клиентского опыта и непрерывном совершенствовании бизнес-процессов для повышения уровня сервиса. Обновленная система внутренней логистики и электронная очередь на погрузку удобна для водителей и позволяет клиентам быстрее получать продукцию Группы ЧТПЗ», — отметил операционный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Алексей Дронов.

Отмечается, что в числе общего грузопотока предприятий трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ перевозки автомобильным транспортом составляют 33% — более 39 тыс. перевозок в год. Ежесуточно на ПНТЗ грузится минимум 80 машин, которые везут продукцию предприятия в Уральский, Приволжский, Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа России, а также в зарубежные страны.

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