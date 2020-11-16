Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,62%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. По состоянию на 16 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. 188 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 13 ноября число безработных составляло 119 тыс. 202 человека. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 14 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,62%.
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