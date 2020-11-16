Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов за медленную работу по обеспечению населения лекарствами

УрБК, Москва, 16.11.2020. Председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал от глав регионов ускорить работу в сфере обеспечения населения медпомощью и лекарствами. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом М. Мишустин заявил 16 ноября 2020 года на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Сейчас своевременность и скорость принятия решений являются ключевыми критериями оценки эффективности действий власти. Но, к сожалению, решения во многих регионах по-прежнему принимаются слишком медленно. А это недопустимо сегодня. Прошу глав субъектов Российской Федерации учесть эти рекомендации в своей работе. Хочу обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации: надо постоянно поддерживать резерв свободных коек — как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и их своевременный заказ на федеральном уровне», — приводит слова М. Мишустина пресс-служба кабмина.
По данным Минздрава РФ, в настоящее время в России свободно 16% коечного фонда из 263 тысяч мест.
Ранее жители Свердловской области начали жаловаться в Instagram-аккаунте губернатора Евгения Куйвашева на нехватку препаратов от ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Власти региона пообещали обсудить эту проблему с представителями аптечного бизнеса, но дата заседания по этому вопросу неизвестна.
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