СКБ-банк снизил ставки по потребкредитам до 6,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. СКБ-банк снизил ставки по потребительским кредитам до 6,1% годовых, сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
«Потребкредит в СКБ-банке выдается на любые кредиты: приобретение автомобиля, ремонт в квартире, отпуск и так далее. Максимальная сумма составляет 1,5 млн руб. сроком до пяти лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении СКБ Онлайн, для новых клиентов — в офисе или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. При подаче заявки на сайте клиент может авторизоваться через Госуслуги, предоставив свои данные из цифрового профиля, большая часть информации загрузится автоматически», — говорится в сообщении.
«С помощью цифрового профиля новый клиент может без визита в банк подать заявку на кредит, при этом мы развиваем доставку кредитов — у нас уже появилась возможность удаленного получения денежных средств», — отметил директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. СКБ-банк получил согласие 100 тыс. клиентов на использование данных из цифрового ...23.08.2019 УБРиР второй раз за лето снизил ставки по потребительским кредитам
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) второй раз за лето уменьшил ставки по ...02.10.2017 СКБ-банк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. В СКБ-банке вступили в силу новые условия предоставления потребительского кредита «На ...29.05.2014 ОАО «Банк Петрокоммерц» повысило ставки по потребительским кредитам
УрБК, Москва, 29.05.2014. Банк Петрокоммерц повысил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Так, ...18.08.2011 За минувший месяц ОАО «СКБ-банк» выдало потребительских кредитов на сумму свыше 3 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2011. Объемы потребительского кредитования в ОАО «СКБ-банк» продолжают расти: за последний ...