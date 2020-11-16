СКБ-банк снизил ставки по потребкредитам до 6,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. СКБ-банк снизил ставки по потребительским кредитам до 6,1% годовых, сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.



«Потребкредит в СКБ-банке выдается на любые кредиты: приобретение автомобиля, ремонт в квартире, отпуск и так далее. Максимальная сумма составляет 1,5 млн руб. сроком до пяти лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении СКБ Онлайн, для новых клиентов — в офисе или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. При подаче заявки на сайте клиент может авторизоваться через Госуслуги, предоставив свои данные из цифрового профиля, большая часть информации загрузится автоматически», — говорится в сообщении.



«С помощью цифрового профиля новый клиент может без визита в банк подать заявку на кредит, при этом мы развиваем доставку кредитов — у нас уже появилась возможность удаленного получения денежных средств», — отметил директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.