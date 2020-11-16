Роспотребнадзор смягчил условия выписки пациентов с коронавирусной инфекцией

УрБК, Москва, 16.11.2020. Роспотребнадзор изменил условия и сроки сдачи тестов на коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
По новым правилам, для выписки пациента врачам достаточно получить один отрицательный тест на COVID-19.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — следует из документа.
Также установлен охват тестирования населения — не менее 200 исследований в сутки на 100 тыс. населения. Ранее нормативы предусматривали проведение 150 тестов в сутки на 100 тыс. населения.
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