В Челябинской области доля просроченных автокредитов составляет 7%

УрБК, Челябинск, 16.11.2020. На Южном Урале доля автокредитов, платежи по которым просрочены более чем на 30 дней, в сентябре текущего года составила 7% (в сентябре 2019 года — 8,2%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В среднем по стране доля автокредитов с просрочкой за год не изменилась (8,3%).
Наиболее существенное сокращение доли по сравнению с сентябрем 2019 года было отмечено в Новосибирской (-1,8 п. п.), Оренбургской (-1,4 п. п.) и Воронежской (-1,4 п. п.) областях. В то же время в некоторых регионах доля кредитов с просрочкой по автокредитам за прошедший год выросла, в том числе в Красноярском крае (+1 п. п.), Санкт-Петербурге (+0,8 п. п.) и Нижегородской области (+0,7 п. п.). В Москве данный показатель за год не изменился.
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