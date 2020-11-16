УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
16.11.2020

В Челябинской области доля просроченных автокредитов составляет 7%

УрБК, Челябинск, 16.11.2020. На Южном Урале доля автокредитов, платежи по которым просрочены более чем на 30 дней, в сентябре текущего года составила 7% (в сентябре 2019 года — 8,2%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по стране доля автокредитов с просрочкой за год не изменилась (8,3%).

Наиболее существенное сокращение доли по сравнению с сентябрем 2019 года было отмечено в Новосибирской (-1,8 п. п.), Оренбургской (-1,4 п. п.) и Воронежской (-1,4 п. п.) областях. В то же время в некоторых регионах доля кредитов с просрочкой по автокредитам за прошедший год выросла, в том числе в Красноярском крае (+1 п. п.), Санкт-Петербурге (+0,8 п. п.) и Нижегородской области (+0,7 п. п.). В Москве данный показатель за год не изменился.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.09.2020 В июле в Челябинской области доля просроченных автокредитов составила 8%

УрБК, Челябинск, 10.09.2020. По итогам июля на Южном Урале доля автокредитов, платежи по которым просрочены более чем ...

10.09.2020 В Свердловской области доля автокредитов с просрочкой выросла до 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. На Среднем Урале доля автокредитов, платежи по которым просрочены более чем на 30 дней, ...

03.09.2020 В Челябинской области доля «карточных» кредитов с просроченной задолженностью в июле составила 9,5%

УрБК, Челябинск, 03.09.2020. На Южном Урале доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 ...

20.08.2020 Темпы выдачи автокредитов в Челябинской области в июле 2020 года выросли на 10,8%

УрБК, Челябинск, 20.08.2020. В июле 2020 года темпы выдачи автокредитов в Челябинской области возросли на 10,8% по ...

06.06.2016 С начала 2016 года доля просроченных автокредитов в РФ выросла до 8,8%

За пять месяцев 2016 года доля просроченных автокредитов в России выросла с 8,3 до 8,8%. Об этом говорится в ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18