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16.11.2020

Академический наращивает финансовую инфраструктуру

В Академическом районе Екатеринбурга 13 ноября 2020 года состоялось открытие первого на этой территории офиса банка ВТБ. Для размещения филиала была выбрана центральная часть района — по соседству с офисом АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Застройщик и банк также подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на создание привлекательных условий для будущих покупателей недвижимости в районе и жителей Академического.

Технически офис на одной из главных улиц района — проспекте Сахарова — начал свою работу с 9 ноября 2020 года. На открытие филиала 13 ноября 2020 года прибыли генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», осуществляющего строительство района, Николай Зуев, управляющий ВТБ в регионе Алексей Долгов, глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко и представители депутатского корпуса.

Академический наращивает финансовую инфраструктуру

Открытие офиса второго по величине банка России стало очередным шагом по развитию социальной и финансовой инфраструктуры Академического. Благодаря политике комплексного освоения территории, тесному сотрудничеству застройщика, органов власти, коммерческих структур, в районе созданы все необходимые условия для жизни, практически любые услуги жители могут получить, не выезжая за его пределы. Уже сегодня в районе для жителей работают школы, детские сады, поликлиники, торговые центры, магазины и другие необходимые сервисы.

«Это первый офис нашего банка в Академическом. Поскольку район большой, запросов у жителей много, мы оборудовали отделение кассой, чтобы здесь можно было проводить в том числе покупку-продажу валюты. В офисе у нас также четыре банкомата. Два из них расположены в зоне круглосуточного обслуживания. Они ресайклинговые, то есть принимают деньги и сами их пересчитывают, и эти же деньги выдают. Такие банкоматы не требуют частой инкассации. Есть отдельный кабинет для встреч клиентов с привилегиями либо руководителями предприятий района. Здесь присутствуют 3D-панели, электронная очередь», — рассказал на открытии Алексей Долгов.

Для развития направлений, представленных банком и компанией-застройщиком, стороны в день открытия офиса подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, банк и «РСГ-Академическое» планируют развивать стратегическое партнерство — в первую очередь в вопросах ипотечного кредитования для приобретения недвижимости в Академическом районе и развития возможностей цифровизации.

Алексей Долгов поясняет, что банк планирует открыть отдельное обслуживание по программам ипотеки. Филиал расположен рядом с офисом компании-застройщика Академического района, и эти услуги востребованы в первую очередь.

Академический наращивает финансовую инфраструктуру

Следует отметить, что в этом году в России был побит рекорд 2018 года по выдаче ипотечных кредитов: к 10 ноября жители страны заняли на покупку жилья больше 3,2 млрд рублей. Рост объемов кредитования, в первую очередь по программам льготной ипотеки, отмечается и в Академическом районе. На этом фоне обслуживание новым офисом ипотечных программ будет востребовано среди потенциальных клиентов.

«Это позволит клиентам, приобретающим жилье в Академическом, оформить сделку как в офисе «РГС-Академический», где работает ипотечный центр, так и в отделении банка», — добавил управляющий ВТБ в регионе.

Новый офис также закроет часть потребностей жителей района и в других банковских услугах: вкладах, потребительских кредитах, банковских картах, платежах и переводах.

Отдельный акцент банк делает на цифровизации и возможностях дистанционного обслуживания клиентов. Востребованность этого формата в период пандемии увеличивается. Вклады в удаленном формате в этом году открыли около 60% клиентов. Ту же тенденцию отмечают и другие участники рынка. Согласно статистике Центрального банка, с марта этого года число обращений за финансовыми услугами через дистанционные каналы выросло более чем в 2 раза.

В то же время в самом офисе будут представлены те банковские услуги, которые невозможно провести дистанционно (например, заключение первичных договоров, работа с наличными рублями или валютой, другие аналогичные услуги). Там же будут обслуживаться
потребители, которые предпочитают удаленному общению контакты с банковскими сотрудниками лицом к лицу. Новый офис позволит жителям быстро развивающегося района воспользоваться этими финансовыми сервисами рядом с домом, при этом минимизировав перемещения по городу и нахождение в общественном транспорте.

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев отмечает, что появление в районе игрока с такими широкими возможностями обеспечивает развитие банковских услуг для всего населения.

«При строительстве Академического мы с момента основания придерживались принципов комплексного освоения территории, создавая максимально комфортные условия для наших жителей. Район проектируется таким образом, чтобы все необходимые объекты инфраструктуры — от детского сада и школы до поликлиник и торговых центров — находились рядом с домом. И современные финансовые сервисы для активно развивающейся территории, безусловно, необходимы и востребованы. У жителей района должна быть возможность получать весь спектр финансовых услуг — от ипотеки и до приумножения своих средств в той форме, которая им комфортнее», — отметил Николай Зуев.

«Академический готовится официально получить статус 8 административной единицы Екатеринбурга, район интенсивно развивается, и мы рады открыть первую точку обслуживания на его территории. Уже сейчас многие жители района являются клиентами ВТБ, и теперь они смогут получить нужные услуги в отделении в шаговой доступности. Это яркий пример того, что наряду с цифровыми технологиями мы продолжаем развивать и офисную сеть, чтобы у клиентов была возможность выбрать удобный канал сервиса», — отметил Алексей Долгов.

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