Свердловские власти разместят облигации на 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Минфин Свердловской области планирует разместить очередной выпуск государственных облигаций на общую сумму 10 млрд руб., сообщается в соответствующем проекте на сайте ведомства.



Ценные бумаги предполагается разместить 24 ноября на Московской бирже. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб. Как отмечается в документе, всего планируется выпустить 10 млн ценных бумаг.



Отметим, что это не первый выпуск облигаций, которые размещает Свердловская область. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций области общим объемом 47 млрд руб.



В этом году региональные власти уже дважды размещали ценные бумаги на общую сумму 22 млрд руб. 18 ноября на Мосбирже планируется разместить облигации Свердловской области на 8 млрд руб.