Средний чек покупок россиян в интернете в октябре снизился до 2,1 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.11.2020. Средний чек покупок россиян в интернете в октябре 2020 года составил 2,1 тыс. руб. Это на 45% ниже, чем в апреле текущего года (4 тыс. руб.). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-платежей CloudPayments.
Общее число покупок в интернете за аналогичный период времени сократилось в четыре раза. Такая динамика связана с тем, что многие россияне во вторую волну коронавируса перестали бояться ходить в обычные магазины. Кроме того, на ситуацию повлияло сокращение реальных доходов населения. В первую очередь граждане стали экономить на покупке продуктов, одежды и электроники, отмечают аналитики CloudPayments.
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