УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
16.11.2020

ММК снял фильм о стане 2500 горячей прокатки

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2020. ПАО «ММК» подготовило видеофильм «Стан 2500. Второе рождение» о конструктивных особенностях и новых возможностях непрерывного широкополосного стана 2500 горячей прокатки, реконструкция которого признана событием года в российской металлургии.

«Теперь у потребителей продукции ММК, как реальных, так и потенциальных, а также у тех, кто интересуется производственными процессами в металлургии, есть исключительная возможность увидеть и оценить работу обновленного стана 2500 горячей прокатки», — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей комбината.

Произведенная масштабная реконструкция позволила расширить размерный и марочный сортамент стана. Значительно повысилось качество выпускаемой продукции, а производственная мощность возросла до 5,2 млн т металлопроката в год. Обновленный стан 2500 оснащен самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.11.2020 ММК получил награду «Главное событие 2020 года в металлургии России»

УрБК, Магнитогорск, 11.11.2020. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) получило престижную награду ...

18.09.2020 Стану 2500 ММК присвоено имя знаменитого инженера-металлурга Анатолия Старикова

УрБК, Магнитогорск, 18.09.2020. Стану 2500 горячей прокатки листопрокатного цеха № 4 ПАО «Магнитогорский ...

20.07.2020 ММК завершил модернизацию стана горячей прокатки 2500

УрБК, Магнитогорск, 20.07.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил модернизацию стана горячей ...

11.06.2020 На стане 2000 горячей прокатки ММК установили рекорд месячного производства

УрБК, Магнитогорск, 11.06.2020. На стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в мае ...

15.02.2018 ММК заключил контракт на поставку оборудования для реконструкции стана 2500

УрБК, Магнитогорск, 15.02.2018. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заключило контракт с немецкой SMS ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18