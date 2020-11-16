ММК снял фильм о стане 2500 горячей прокатки

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2020. ПАО «ММК» подготовило видеофильм «Стан 2500. Второе рождение» о конструктивных особенностях и новых возможностях непрерывного широкополосного стана 2500 горячей прокатки, реконструкция которого признана событием года в российской металлургии.
«Теперь у потребителей продукции ММК, как реальных, так и потенциальных, а также у тех, кто интересуется производственными процессами в металлургии, есть исключительная возможность увидеть и оценить работу обновленного стана 2500 горячей прокатки», — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей комбината.
Произведенная масштабная реконструкция позволила расширить размерный и марочный сортамент стана. Значительно повысилось качество выпускаемой продукции, а производственная мощность возросла до 5,2 млн т металлопроката в год. Обновленный стан 2500 оснащен самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам.
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