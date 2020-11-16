В Свердловской области выявлен 341 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 ноября 2020 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 41 тыс. 012 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано десять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 899. За сутки из больниц выписано 346 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 33 тыс. 168 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 22 тыс. 778 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 1 млн 948 тыс. 603 человека. За сутки зарегистрировано 303 летальных случая (всего 33 тыс. 489), выздоровели 13 тыс. 864 человека (всего 1 млн 453 тыс. 849).
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