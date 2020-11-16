Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль

Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки бюджетных автомобилей, говорится в исследовании РИА «Новости».



Аналитики оценили долю семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.



В Свердловской области купить и обслуживать новую машину стоимостью 550 тыс. руб. могут только 28,3% семей. В более дорогих сегментах ситуация заметно хуже. Приобрести автомобиль за 1,4 млн руб. (средний сегмент) имеют возможность только 9,7% семей, за 5,5 млн руб. (премиум-класс) — 1,2%.



Отметим, что первые три места в рейтинге заняли ЯНАО (66,7% семей могут купить новую машину в бюджетном сегменте), Чукотка (61,8%) и Магаданская область (54,8%). В «хвосте» — Ингушетия (4,8%), Чечня (6%) и Дагестан (8,2%).