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16.11.2020

Реальная зарплата жителей Свердловской области в январе-августе выросла на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2019. Реальная зарплата (номинальная зарплата с учетом инфляции) жителей Среднего Урала в январе-августе 2020 года выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Напомним, что средняя номинальная зарплата в регионе за январь-август 2020 года составила 41 тыс. 992 руб. (плюс 5% к уровню января-августа 2019 года).

Реальные доходы свердловчан (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) во II квартале 2020 года сократились на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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