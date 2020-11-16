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16.11.2020

Жителя Краснотурьинска обвиняют в хищении на предприятии более 3 тонн металла

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Прокуратура направила в Краснотурьинский городской суд уголовное дело о присвоении имущества предприятия на сумму свыше 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Краснотурьинска Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение».

По версии следствия, в период с октября 2013 по август 2017 года обвиняемый, являясь старшим мастером плавильно-литейного участка крупной компании, по предварительному сговору с мастером того же участка, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор, совершил хищение лигатуры (сплава металлов) массой более 3 т на сумму свыше 5 млн руб.

«Они складировали вверенный сплав в металлические бочки, а затем при помощи крана погружали их в железнодорожный полувагон состава тепловоза. Сотрудники железнодорожного цеха, не подозревавшие о преступных намерениях злоумышленников, по указанию последних бочки с похищенной лигатурой вывозили с территории и доставляли на промышленную базу обособленного подразделения в Краснотурьинске. После этого похищенное транспортной компанией отправлялось в Санкт Петербург, где реализовывалось по более низкой цене, чем закупало предприятие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем в октябре 2017 года был объявлен в федеральный розыск, производство по уголовному делу было приостановлено. В октябре 2020 года он был задержан.

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