Корпорация «ВСМПО-Ависма» за девять месяцев 2020 года получила убыток в размере 347 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Корпорация «ВСМПО-Ависма» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2020 года получила чистый убыток в размере 346,9 млн руб., следует из отчета предприятия.



За аналогичный период прошлого года корпорация получила прибыль на общую сумму 16,9 млн руб.



За девять месяцев 2020 года выручка компании составила 57,2 млрд руб., что на 12% меньше по сравнению уровнем 2019 года. Дебиторская задолженность предприятия с января по сентябрь 2020 года выросла на 4 млрд руб., составив почти 41 млрд руб., кредитная задолженность увеличилась на 2 млрд руб., составив 12,3 млрд руб.



В корпорации «ВСМПО-Ависма» объяснили ситуацию падением объема отгрузки продукции (-18,1%), а также изменением курса доллара по отношению к рублю.



Отметим, что в апреле корпорация «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план на 2020 год с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т. титановой продукции (минус 32%).



Как отмечают представители компании, из-за пандемии коронавируса авиаперевозки в мире сократились на 90%. В связи с этим клиенты корпорации перестали заказывать новые самолеты и ремонтировать старые.