В ФАС назвали причины роста цен на сахар в России

УрБК, Москва, 16.11.2020. Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев в интервью РИА «Новости» назвал причины резкого роста цен на сахар в России.
«Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен», — заявил А. Тенишев.
Напомним, что средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября выросли на 3,82%, до 48,95 руб. за кг, сообщает Свердловскстат.
В предыдущие три недели стоимость сахара на Среднем Урале увеличилась на 3,54%, 4,17% и 2,54% соответственно.
Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября выросли на 3,82%, до 48,95 руб. за ...13.11.2020 Средние цены на сахар в Свердловской области выросли еще на 3,8%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября ...06.11.2020 Средние цены на сахар на Среднем Урале выросли еще на 2,5%
Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области с 26 октября по 2 ноября выросли на 2,54%, до 47,15 ...06.11.2020 Средние цены на сахар на Среднем Урале выросли еще на 2,5%
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области с 26 октября по 2 ...29.10.2020 Средние цены на сахар на Среднем Урале выросли еще на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2020. Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области с 19 по 26 октября ...