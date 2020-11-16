В ФАС назвали причины роста цен на сахар в России

УрБК, Москва, 16.11.2020. Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев в интервью РИА «Новости» назвал причины резкого роста цен на сахар в России.



«Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен», — заявил А. Тенишев.



Напомним, что средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября выросли на 3,82%, до 48,95 руб. за кг, сообщает Свердловскстат.



В предыдущие три недели стоимость сахара на Среднем Урале увеличилась на 3,54%, 4,17% и 2,54% соответственно.