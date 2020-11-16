Дистант для учеников 6-10 классов свердловских школ продлен до 21 ноября

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 21 ноября 2020 года дистанционное обучение для учеников 6-10-х классов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.



Тем же документом глава региона вернул к очной форме обучения учеников 11-х классов.



Напомним, дистанционную форму обучения для старшеклассников власти Свердловской области установили с 9 ноября 2020 года. Одновременно с этим глава региона пообещал вернуть в школы учеников выпускных 9-х и 11-х классов.