Минимальная цена на водку в России вырастет на 5,7%

С 1 января 2021 года в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Соответствующие приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, минимальная цена на водку в РФ увеличится на 5,7%, до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная цена на коньяк вырастет на 3% (до 446 руб. за 0,5 литра). На игристое вино (шампанское) — также на 3% (до 169 руб. за 0,75 литра).
Приказы будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.
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