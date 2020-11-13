Челябинское УФАС проверит информацию о росте цен на парацетамол, противовирусные препараты и градусники

УрБК, Челябинск, 13.11.2020. В Челябинское УФАС России поступают обращения жителей об увеличении цен на лекарственные препараты, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
В обращениях говорится о росте стоимости парацетамола, цефтриаксона, ингавирина, линдинета, супракса, а также противовирусных препаратов и градусников.
«Антимонопольная служба оперативно сообщает областному минздраву о поступающих сигналах. Параллельно Челябинское УФАС России проверяет действия крупных участников рынка реализации лекарств, пользующихся спросом в период пандемии, в рознице с доминирующими аптеками и оптовом сегменте. Служба проводит антимонопольное расследование о причинах роста цен и соответствие действий участников рынка антимонопольному законодательству», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, эта работа проводится совместно в органами власти региона с целью стабилизации ситуации в области на этом рынке.
УрБК, Челябинск, 04.02.2020. Челябинское УФАС России начало проверку после поступивших жалоб граждан на увеличение ...04.03.2019 Челябинское УФАС проверит обращение о необоснованном росте стоимости авиабилетов Челябинск — Симферополь
УрБК, Челябинск, 04.03.2019. В Челябинское УФАС России обратился житель, по мнению которого, по сравнению с прошлым ...21.05.2012 Челябинское УФАС РФ: монополистов на рынке сжиженного углеводородного газа в регионе нет
УрБК, Челябинск, 21.05.2012. Челябинское УФАС не выявило монополистов на рынке сжиженного углеводородного газа в ...09.09.2011 Челябинское УФАС РФ возбудило дело в отношении продавцов сжиженного газа
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2011. Челябинское УФАС России в связи с многочисленными обращениями граждан по факту резкого ...21.03.2011 Топливная ассоциация Челябинской области: Действия ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО «Газпромнефть-Челябинск» могут привести к вытеснению независимых участников рынка нефтепродуктов
УрБК, Челябинск, 21.03.2011. Челябинское УФАС России проводит расследование на предмет выявления нарушения ООО ...