Челябинское УФАС проверит информацию о росте цен на парацетамол, противовирусные препараты и градусники

УрБК, Челябинск, 13.11.2020. В Челябинское УФАС России поступают обращения жителей об увеличении цен на лекарственные препараты, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.



В обращениях говорится о росте стоимости парацетамола, цефтриаксона, ингавирина, линдинета, супракса, а также противовирусных препаратов и градусников.



«Антимонопольная служба оперативно сообщает областному минздраву о поступающих сигналах. Параллельно Челябинское УФАС России проверяет действия крупных участников рынка реализации лекарств, пользующихся спросом в период пандемии, в рознице с доминирующими аптеками и оптовом сегменте. Служба проводит антимонопольное расследование о причинах роста цен и соответствие действий участников рынка антимонопольному законодательству», — говорится в сообщении.



По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, эта работа проводится совместно в органами власти региона с целью стабилизации ситуации в области на этом рынке.