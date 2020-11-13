Суд рассмотрит иск о банкротстве Центра международной торговли в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве ООО «Центр международной торговли Екатеринбург», говорится в материалах суда.
Заявление о банкротстве подала сама компания. Сумма исковых претензий кредиторов к ней составляет 92 млн 839 тыс. руб.
Отметим, что ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» зарегистрировано в уральской столице по ул. Куйбышева, 44д. По этому адресу расположен 24-этажный бизнес-центр и соединенный с ним трехэтажный конгресс-центр.
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