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13.11.2020

Суд рассмотрит иск о банкротстве Центра международной торговли в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве ООО «Центр международной торговли Екатеринбург», говорится в материалах суда.

Заявление о банкротстве подала сама компания. Сумма исковых претензий кредиторов к ней составляет 92 млн 839 тыс. руб.

Отметим, что ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» зарегистрировано в уральской столице по ул. Куйбышева, 44д. По этому адресу расположен 24-этажный бизнес-центр и соединенный с ним трехэтажный конгресс-центр.

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