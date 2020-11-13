Благодаря повышению энергоэффективности Группа ММК сэкономила 110 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2020. Благодаря повышению энергоэффективности предприятия Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) за 9 месяцев 2020 года сэкономили 110 млн руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ежегодно утверждается руководством ПАО «ММК». В рамках этого проекта с января по сентябрь было проведено 150 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха.



Общий уровень исполнения приказа руководства предприятия составляет почти 95% от запланированного. Выполненные за 9 месяцев 2020 года мероприятия позволят сэкономить в ПАО «ММК» и организациях Группы компаний (в пересчете на год) более 5 млн киловатт-часов электроэнергии на сумму 16,8 млн руб. Добиться подобной экономии помогла замена устаревших осветительных приборов на более эффективные светодиодные лампы, оптимизация работы агрегатов и замена энергоемкого оборудования.



В результате мероприятий по повышению энергоэффективности по итогам 2020 года будет сэкономлено более 22,7 тыс. т условного топлива, свыше 13,8 тыс. гигакалорий тепловой энергии, более 3,5 млн кубометров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха. Помимо этого, благодаря реализованным за 9 месяцев 2020 года мероприятиям годовая экономия питьевой воды составит 30 тыс. кубометров, а технической воды — около 2,1 млн кубических метров.



Суммарный экономический эффект от реализованных мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов составит в расчете на год почти 110 млн руб.



Помимо экономического эффекта, экономия энергоресурсов имеет серьезную экологическую составляющую, так как позволяет более бережно расходовать природные ресурсы и снижать техногенное воздействие на окружающую среду.