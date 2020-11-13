Благодаря повышению энергоэффективности Группа ММК сэкономила 110 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2020. Благодаря повышению энергоэффективности предприятия Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) за 9 месяцев 2020 года сэкономили 110 млн руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ежегодно утверждается руководством ПАО «ММК». В рамках этого проекта с января по сентябрь было проведено 150 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха.
Общий уровень исполнения приказа руководства предприятия составляет почти 95% от запланированного. Выполненные за 9 месяцев 2020 года мероприятия позволят сэкономить в ПАО «ММК» и организациях Группы компаний (в пересчете на год) более 5 млн киловатт-часов электроэнергии на сумму 16,8 млн руб. Добиться подобной экономии помогла замена устаревших осветительных приборов на более эффективные светодиодные лампы, оптимизация работы агрегатов и замена энергоемкого оборудования.
В результате мероприятий по повышению энергоэффективности по итогам 2020 года будет сэкономлено более 22,7 тыс. т условного топлива, свыше 13,8 тыс. гигакалорий тепловой энергии, более 3,5 млн кубометров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха. Помимо этого, благодаря реализованным за 9 месяцев 2020 года мероприятиям годовая экономия питьевой воды составит 30 тыс. кубометров, а технической воды — около 2,1 млн кубических метров.
Суммарный экономический эффект от реализованных мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов составит в расчете на год почти 110 млн руб.
Помимо экономического эффекта, экономия энергоресурсов имеет серьезную экологическую составляющую, так как позволяет более бережно расходовать природные ресурсы и снижать техногенное воздействие на окружающую среду.
УрБК, Магнитогорск, 25.03.2020. Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев ...30.08.2019 ММК сэкономил более 2,5 млрд рублей благодаря повышению эффективности производства
УрБК, Магнитогорск, 30.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от реализации программ по ...13.07.2018 На ММК ввели в эксплуатацию новую воздухоразделительную установку
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. На площадке станции № 5 кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината ...20.05.2016 Программа энергосбережения позволила УЭХК сэкономить более 60 млн кВт/ч
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2016. В результате реализации мероприятий по повышению энергоэффективности производства общее ...18.12.2009 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: Нереализованный потенциал энергосбережения области составляет не менее 18 млн. тонн условного топлива
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2009. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин принял участие в заседании Совета по ...