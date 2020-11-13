В Академическом районе Екатеринбурга появился офис ВТБ

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. С 13 ноября 2020 года в Академическом районе Екатеринбурга по адресу проспект Академика Сахарова, 70 начал работу офис банка ВТБ. Отделение открыли генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», осуществляющего строительство района, Николай Зуев и управляющий ВТБ в регионе Алексей Долгов. Кульминацией торжественной церемонии стало подписание соглашения о сотрудничестве между застройщиком Академического и кредитной организацией. Согласно документу, банк и «РСГ-Академическое» планируют развивать стратегическое партнерство, в первую очередь в вопросах выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилой недвижимости в Академическом районе.







«При строительстве Академического мы с самого начала придерживались принципов комплексного освоения территории, создавая максимально комфортные условия для наших жителей. Район проектируется таким образом, чтобы все необходимые объекты инфраструктуры — от детского сада и школы до поликлиник и торговых центров — находились рядом с домом. И современные финансовые сервисы для активно развивающейся территории, безусловно, необходимы и востребованы. У жителей района должна быть возможность получать весь спектр финансовых услуг — от ипотеки и до преумножения своих средств в той форме, которая им комфортнее», — отметил Николай Зуев.



Уже сегодня в районе для жителей работают школы, детские сады, поликлиники, торговые центры, магазины и другие необходимые сервисы, расположенные в шаговой доступности.



Это стало возможно благодаря тесному сотрудничеству застройщика, органов власти, коммерческих структур.







С открытием офиса ВТБ более полным станет и удовлетворение потребности в финансовых сервисах, в том числе и таких востребованных, как ипотечное кредитование. В этом году в России был побит рекорд 2018 года по выдаче ипотечных кредитов: к 10 ноября жители страны заняли на покупку жилья больше 3,2 млрд руб. Рост объемов кредитования, в первую очередь льготного, отмечается и в Академическом районе.



Новый офис также закроет часть потребностей жителей района и в других банковских услугах: вкладах, потребительских кредитах, банковских картах, платежах и переводах. Также в офисе установлены 4 банкомата с функцией приема наличных, в том числе два круглосуточных.







«Академический готовится официально получить статус 8 административной единицы Екатеринбурга, район интенсивно развивается, и мы рады открыть первую точку обслуживания на его территории. Уже сейчас многие жители района являются клиентами ВТБ, и теперь они смогут получить нужные услуги в отделении в шаговой доступности. Это яркий пример того, что наряду с цифровыми технологиями мы продолжаем развивать и офисную сеть, чтобы у клиентов была возможность выбрать удобный канал сервиса», — отметил Алексей Долгов.