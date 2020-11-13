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13.11.2020

Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 182 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 182 единицы спецтехники. Об этом сообщили в комитете благоустройства администрации города.

«В ночь с 12 на 13 ноября на улицах уральской столицы на уборке снега было задействовано 182 единицы спецтехники, в том числе 51 комбинированная дорожная машина, 52 трактора, 19 фронтальных погрузчиков, 41 самосвал и другие. Вручную разгребали снежные завалы в ночную смену 93 дорожных рабочих. В темное время суток районные службы отправили на снегоприемные полигоны одну тысячу 100 т снега», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 ноября для обработки проезжей части коммунальщики израсходовали почти 114 т противогололедных материалов (ПГМ) и разбросали на пешеходной части улиц почти 40 т мелкой щебенки.

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