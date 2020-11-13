УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 182 единицы спецтехники. Об этом сообщили в комитете благоустройства администрации города.
«В ночь с 12 на 13 ноября на улицах уральской столицы на уборке снега было задействовано 182 единицы спецтехники, в том числе 51 комбинированная дорожная машина, 52 трактора, 19 фронтальных погрузчиков, 41 самосвал и другие. Вручную разгребали снежные завалы в ночную смену 93 дорожных рабочих. В темное время суток районные службы отправили на снегоприемные полигоны одну тысячу 100 т снега», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Отметим, что в ночь с 12 на 13 ноября для обработки проезжей части коммунальщики израсходовали почти 114 т противогололедных материалов (ПГМ) и разбросали на пешеходной части улиц почти 40 т мелкой щебенки.
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Сегодня, 7 февраля, коммунальные службы Екатеринбурга планируют задействовать для ...14.01.2020 В Екатеринбурге на уборку снега вышли 183 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга сегодня, 14 января, задействовали для уборки снега ...09.01.2020 С начала января коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города почти 100 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли в январе 2020 года на специализированные ...18.12.2019 Для уборки улиц Екатеринбурга от снега коммунальные службы задействовали 202 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Сегодня, 18 декабря 2019 года, в уборке улиц Екатеринбурга от снега будут задействованы ...14.11.2019 Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города более 50 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия снегопада. Об этом ...