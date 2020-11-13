В Свердловской области выявлен 321 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 ноября 2020 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 40 тыс. 011 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 874. За сутки из больниц выписано 323 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 32 тыс. 154 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 21 тыс. 983 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 1 млн 880 тыс. 551 человек. За сутки зарегистрировано 411 летальных случаев (всего 32 тыс. 443), выздоровели 18 тыс. 735 человек (всего 1 млн 406 тыс. 903).