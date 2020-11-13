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13.11.2020

ВВП России в III квартале текущего года снизился на 3,6%

УрБК, Москва, 13.11.2020. ВВП России в III квартале 2020 года снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

Напомним, что во II квартале текущего года ВВП сократился на 8% к уровню апреля-июня 2019 года. В I квартале показатель вырос на 1,6%.

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