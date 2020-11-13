УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
13.11.2020

Свердловское ГБУ «Фармация» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по оплате лекарств на 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Свердловской области «Фармация» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по исполненным госконтрактам на общую сумму 14 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Среднего Урала.

Прокуратура установила, что предприятие задолжало 12,5 млн руб. ФГУП «Московский эндокринный завод» и 1,5 млн руб. АО НПК «Катрен» за поставку медицинских препаратов и лекарственных средств в рамках ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Собственных средств ГБУ «Фармация» оказалось недостаточно для погашения долгов, поэтому надзорное ведомство внесло представление министру здравоохранения Свердловской области. После вмешательства региональных властей бюджетному учреждению была предоставлена субсидия в размере 14 млн руб. В результате все долги поставщиками были полностью погашены.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2020 Предприятие-банкрот «ЭКМА-КОНФИ» в Екатеринбурге не выплачивало работникам зарплату в размере свыше 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры Октябрьского района ООО «ЭКМА-КОНФИ» ...

09.09.2020 «Уральская водная компания» не выплачивала работникам зарплату в размере 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уральская водная компания» погасило ...

07.09.2020 Нижнетуринский машзавод «Вента» накопил долги по зарплате перед 63 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2020. В Нижней Туре после вмешательства прокуратуры ОАО «Нижнетуринский машиностроительный ...

30.07.2019 В Туринске МУП ЖКХ «Водоканал» задолжало своим сотрудникам около 500 тыс. рублей по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Туринске после вмешательства прокуратуры МУП ЖКХ «Водоканал» погасило долги по ...

23.10.2014 После вмешательства прокуратуры ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» погасило долги по зарплате рабочим на сумму более 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2014. После вмешательства прокуратуры ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» погасило долги по зарплате ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (490)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18