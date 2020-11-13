Свердловское ГБУ «Фармация» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по оплате лекарств на 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Свердловской области «Фармация» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по исполненным госконтрактам на общую сумму 14 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Среднего Урала.



Прокуратура установила, что предприятие задолжало 12,5 млн руб. ФГУП «Московский эндокринный завод» и 1,5 млн руб. АО НПК «Катрен» за поставку медицинских препаратов и лекарственных средств в рамках ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



Собственных средств ГБУ «Фармация» оказалось недостаточно для погашения долгов, поэтому надзорное ведомство внесло представление министру здравоохранения Свердловской области. После вмешательства региональных властей бюджетному учреждению была предоставлена субсидия в размере 14 млн руб. В результате все долги поставщиками были полностью погашены.