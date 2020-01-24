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В Екатеринбурге запретили водителям выезжать на трамвайные пути на проспекте Ленина

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. В Екатеринбурге на проспекте Ленина над трамвайными путями установили дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



«Действие знаков распространяется только на полосу трамвайного движения. Кроме этого, на участке дороги от ул. Вайнера до ул. Московской установили дорожные знаки «Движение по полосам», действие которых распространяется в обоих направлениях данного участка», — говорится в сообщении.



Эти нововведения стали необходимыми для обеспечения бесперебойного трамвайного движения.



«Сейчас на пр. Ленина ведутся работы по установке камер фотофиксации нарушений ПДД для контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований дорожных знаков», — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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