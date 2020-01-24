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Суд продлил срок домашнего ареста для бывшего замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко
24 январь 2020 (17:18)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему заместителю руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко.
«Мера пресечения избрана по 29 апреля 2020 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Михаил Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 млн руб. от адвоката Владислава Вострецова. По данным следствия, он обещал помочь в возбуждении уголовного дела по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина».
Офицеру предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
Впоследствии президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бусылко от должности заместителя руководителя следственного управления СК России по Свердловской области.
«Мера пресечения избрана по 29 апреля 2020 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Михаил Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 млн руб. от адвоката Владислава Вострецова. По данным следствия, он обещал помочь в возбуждении уголовного дела по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина».
Офицеру предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
Впоследствии президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бусылко от должности заместителя руководителя следственного управления СК России по Свердловской области.
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