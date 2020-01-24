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Суд продлил срок домашнего ареста для бывшего замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко

24 январь 2020 (17:18)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему заместителю руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко.

«Мера пресечения избрана по 29 апреля 2020 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Михаил Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 млн руб. от адвоката Владислава Вострецова. По данным следствия, он обещал помочь в возбуждении уголовного дела по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина».

Офицеру предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Впоследствии президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бусылко от должности заместителя руководителя следственного управления СК России по Свердловской области.

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