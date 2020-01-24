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Свердловский арбитраж признал банкротом КПК «Смарт Инвестор»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал кредитный потребительский кооператив «Смарт Инвестор» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



«Признать кредитный потребительский кооператив «Смарт Инвестор» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в судебном решении.



Отметим, что КПК «Смарт Инвестор» зарегистрирован в городе Лесной по ул. Сиротина, 6. Основной вид деятельности — предоставление займов и прочих видов кредита. Заявление о банкротстве подал сам кооператив.

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