Новости дня

Свердловский арбитраж признал банкротом КПК «Смарт Инвестор»

24 январь 2020 (16:34)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал кредитный потребительский кооператив «Смарт Инвестор» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

«Признать кредитный потребительский кооператив «Смарт Инвестор» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в судебном решении.

Отметим, что КПК «Смарт Инвестор» зарегистрирован в городе Лесной по ул. Сиротина, 6. Основной вид деятельности — предоставление займов и прочих видов кредита. Заявление о банкротстве подал сам кооператив.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: