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Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 39 коп.

24 январь 2020 (16:14)

УрБК, Москва, 24.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 14,84 коп. до 61,80 руб., евро — на 39,32 коп. до 68,29 руб.

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