Академики в Академическом

Фотография предоставлена пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академический»

Фотография предоставлена пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академический»

Академический, который скоро получит статус восьмого района Екатеринбурга, может стать еще и новым научным центром, своего рода «наукоградом». Об этом было заявлено на встрече топ-менеджеров компании-застройщика Академического района с руководителями нескольких Институтов Уральского отделения Академии наук РФ, прошедшей в Институте металлургии.Со стороны застройщика во встрече участвовали генеральные директора ГК «КОРТРОС» и входящего в нее АО Специализированный застройщик «РСГ-Академический» Станислав Киселев и Виктор Кривошеин соответственно, члены совета директоров компании-застройщика Алексей Воробьев и Виктор Маслаков (последний также является заместителем председателя Законодательного собрания Свердловской области), депутаты Екатеринбургской городской думы Николай Смирнягин и Михаил Матвеев. Научная общественность была представлена директором Института электрофизики Станиславом Чайковским, теплофизики — Андреем Виноградовым, геофизики — Ириной Козловой и металлургии — Андреем Ремпелем, а также директором Свердловской селекционной станции садоводства Татьяной Слепневой.По мнению гендиректора компании-застройщика Виктора Кривошеина, район Академический сегодня можно смело называть самым современным и «умным» районом Екатеринбурга. И сейчас важно добиться того, чтобы здесь было комфортно не только жить, но и работать. А значит, нужно создавать новые рабочие места.«Сегодня в Академическом проживает уже больше 100 тыс. человек. А в перспективе предполагается, что здесь будет 320 тыс. жителей. Мы ставим перед собой задачу, чтобы большая часть этих людей здесь же и работала. Это амбициозная цель, и к ней надо стремиться. И тут рассчитываем на помощь представителей нашего научного сообщества, верим, что они смогут предложить нам серьезные наработки по открытию в Академическом новых высокотехнологичных и экологически чистых производств», — отметил Виктор Кривошеин.Вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области, член совета директоров компании-застройщика Виктор Маслаков считает, что в части поддержки академической науки Екатеринбург сегодня проигрывает Новосибирску и Казани. И чтобы изменить ситуацию, ученые должны предложить определенный продукт, который вызовет живой интерес.«Я пять лет работал в «Сколково», по сути, создавал этот «наукоград» с нуля. И уже тогда пришел к выводу, что любая инновация жизнеспособна только тогда, когда она появляется благодаря союзу дизайнера, бизнесмена и ученого. Ученый что-то придумывает, дизайнер это красиво упаковывает, а бизнесмен продает. Если хоть одна из этих составляющих отсутствует, ни один инновационный продукт, каким бы крутым он ни был, не получит широкого признания и не будет востребован», — пояснил Виктор Маслаков.Представители научного сообщества познакомили собравшихся с презентацией о деятельности своих институтов. По предложению Алексея Воробьева, стоявшего у самых истоков застройки Академического, было решено разработать концепцию создания в районе научного центра. Координаторами этой работы стали Виктор Маслаков и директор Института металлургии Андрей Ремпель.Отметим, что Академический район Екатеринбурга бурно развивается, поэтому решение о строительстве здесь научного центра выглядит логичным. Это позволит создать для местных жителей новые рабочие места. В перспективе на этой территории будут проживать 325 тыс. человек, общая площадь Академического составит 1 тыс. 300 га. При реализации проекта застройщик использует самые современные технологии. В квартирах жильцов района устанавливают системы «умного дома», которые позволяют дистанционно управлять жильем и экономить на услугах ЖКХ. Недавно Академический признали восьмым районом Екатеринбурга, 24 декабря 2019 года такой статус территории присвоили свердловские парламентарии. Создание Академического района будет проходить в пять этапов и завершится к 2023 году. К этому времени его население должно увеличиться со 100 до 300 тыс. человек.В Академическом формируются места для занятий спортом, детских игр, выгула собак, спокойного отдыха в зеленых зонах. Благодаря тому, что над обликом зданий работают специалисты из лучших европейских архитектурных и дизайнерских бюро, дома выглядят современно и индивидуально.Застройку Академического района в рамках проекта комплексного освоения территории осуществляет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».