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В 2019 году ТМК сократила отгрузку труб на 5%

УрБК, Москва, 24.01.2020. По итогам 2019 года «Трубная металлургическая компания» (ТМК) снизила отгрузку стальных труб по сравнению с предыдущим годом на 5% — до 3,8 млн т, говорится в сообщении компании.



Согласно официальной информации ТМК, негативную динамику в компании объясняют снижением отгрузки как бесшовных (на 5%, до 2,625 млн т), так и сварных труб (на 5%, до 1,176 млн т), что, по словам представителей компании, главным образом связано со слабыми результатами Американского дивизиона. Объем отгрузки труб нефтегазового сортамента (OCTG) сократился на 11%, до 1,738 млн т.



При этом в IV квартале 2019 года общий объем отгрузки труб по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 8% — до 870 тыс. т — в основном из-за снижения общего объема отгрузки в Американском дивизионе и объема отгрузки сварных труб в Российском дивизионе. В том числе бесшовных труб было отгружено 621 тыс. т (-5% к предыдущему кварталу), сварных — 249 тыс. т (-14%). Кроме того, отгрузки труб OCTG сократились на 10% — до 375 тыс. т.



«Данные по отгрузке продукции в IV квартале 2019 года являются предварительными и могут быть скорректированы. Операционные результаты включают результаты Американского дивизиона (IPSCO Tubulars Inc.) за полный 2019 год», — говорится в официальном комментарии компании.



В новом 2020 году ТМК ожидает, что потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне.



«Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию. Объем отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе, по прогнозу ТМК, может остаться стабильным по сравнению с 2019 годом в основном за счет спроса на высокомаржинальную трубную продукцию», — подчеркивается в сообщении ТМК.



Как уточнили в компании, в начале 2020 года, 2 января, ТМК завершила сделку по продаже 100% акций IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris. По условиям договора купли-продажи акций, заключенного 22 марта 2019 года, цена сделки составила 1 млрд 209 млн долл. США без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включала 270 млн долл. США оборотного капитала.

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