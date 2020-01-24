Новости дня
Администрация Екатеринбурга начала конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
24 январь 2020 (14:38)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 2020 год. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
«В этом году процедура пройдет в два этапа. Во время первого — до 23 марта 2020 года — состоится прием заявок от инициативных групп граждан районной общественной комиссией и их рассмотрение. Второй этап подразумевает проведение до 1 мая 2020 года заседания муниципального проектного комитета и определение победителей», — говорится в сообщении.
Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются районными общественными комиссиями до 25 февраля 2020 года.
В администрации отмечают, что цель инициативного бюджетирования — активизация участия жителей Екатеринбурга в определении приоритетов расходования средств городской казны и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Горожане могут инициировать проекты и частично участвовать в их финансировании.
«В этом году процедура пройдет в два этапа. Во время первого — до 23 марта 2020 года — состоится прием заявок от инициативных групп граждан районной общественной комиссией и их рассмотрение. Второй этап подразумевает проведение до 1 мая 2020 года заседания муниципального проектного комитета и определение победителей», — говорится в сообщении.
Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются районными общественными комиссиями до 25 февраля 2020 года.
В администрации отмечают, что цель инициативного бюджетирования — активизация участия жителей Екатеринбурга в определении приоритетов расходования средств городской казны и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Горожане могут инициировать проекты и частично участвовать в их финансировании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге с 2020 года в два раза увеличится субсидирование садоводческим товариществам
- Александр Якоб: Проекты, направленные на развитие Екатеринбурга, будут реализованы
- Администрация Екатеринбурга проведет конкурс среди студентов «Навстречу ЭКСПО-2020»
- Состав оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение «ЭКСПО-2020» планируется определить до ноябрьских праздников
- Заявка на выдвижение кандидатуры Екатеринбурга для участия в «ЭКСПО-2020» может быть подписана уже 16 сентября