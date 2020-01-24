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Администрация Екатеринбурга начала конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования

24 январь 2020 (14:38)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 2020 год. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

«В этом году процедура пройдет в два этапа. Во время первого — до 23 марта 2020 года — состоится прием заявок от инициативных групп граждан районной общественной комиссией и их рассмотрение. Второй этап подразумевает проведение до 1 мая 2020 года заседания муниципального проектного комитета и определение победителей», — говорится в сообщении.

Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются районными общественными комиссиями до 25 февраля 2020 года.

В администрации отмечают, что цель инициативного бюджетирования — активизация участия жителей Екатеринбурга в определении приоритетов расходования средств городской казны и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Горожане могут инициировать проекты и частично участвовать в их финансировании.

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