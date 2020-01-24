Обогатительная фабрика «Распадская» установила всероссийский рекорд по переработке угля

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. В 2019 году обогатительная фабрика «Распадская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа) переработала 12 млн т рядового угля. Предприятие стало лидером по переработке угля в России в 2019 году.«Такого результата обогатители добились впервые за историю предприятия. Фабрика была открыта в 2005 году. В последние годы здесь активно обновляется оборудование, взят курс на максимальную автоматизацию производства», — говорится в сообщении пресс-службы компании.В 2019 году на предприятии были установлены три новых камерных фильтр-пресса, которые позволили улучшить качество выпускаемой угольной продукции, снизить влажность и зольность концентрата. На это оборудование было затрачено около 200 млн руб.ОФ «Распадская» перерабатывает коксующиеся угли всех основных марок — ГЖ, К, ГЖО, ОС, КС, Ж. Строго отслеживается качество готовой угольной продукции, отгружаемой потребителям. Углехимическая лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения необходимых анализов.Большое внимание уделяется промышленной безопасности. Весь технологический процесс круглосуточно контролируется из диспетчерской.«Сегодня на предприятии работает 445 человек. Коллектив активно улучшает производство. Действует «Фабрика идей», куда любой из работников может подать свое предложение по улучшению условий труда и отдыха, промышленной безопасности. В прошлом году работники подали 500 идей, многие из них реализовали», — говорится в сообщении.Отмечается, что после обогащения на обогатительной фабрике «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.