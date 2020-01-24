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В свердловской полиции рассказали о дефиците кадров в антикоррупционном управлении и ГИБДД
24 январь 2020 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о дефиците кадров в системе управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и Госавтоинспекции.
«У нас идет серьезный отбор при приеме на работу. Мы используем психодиагностику, полиграф и все остальное. Что касается (УЭБиПК), то мы испытываем серьезный недобор кадров, недокомплект. Я не думаю, что люди боятся туда идти. Это связано с другими причинами. В системе ГИБДД также наблюдается недокомплект. То сокращение, которое произошло, в целом не повлияло на ситуацию. В этом смысле мы испытываем трудности», — заявил А. Мешков.
По его словам, решение кадрового вопроса является приоритетной задачей для руководства свердловской полиции.
«У нас идет серьезный отбор при приеме на работу. Мы используем психодиагностику, полиграф и все остальное. Что касается (УЭБиПК), то мы испытываем серьезный недобор кадров, недокомплект. Я не думаю, что люди боятся туда идти. Это связано с другими причинами. В системе ГИБДД также наблюдается недокомплект. То сокращение, которое произошло, в целом не повлияло на ситуацию. В этом смысле мы испытываем трудности», — заявил А. Мешков.
По его словам, решение кадрового вопроса является приоритетной задачей для руководства свердловской полиции.
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