Новости дня

В свердловской полиции рассказали о дефиците кадров в антикоррупционном управлении и ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о дефиците кадров в системе управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и Госавтоинспекции.



«У нас идет серьезный отбор при приеме на работу. Мы используем психодиагностику, полиграф и все остальное. Что касается (УЭБиПК), то мы испытываем серьезный недобор кадров, недокомплект. Я не думаю, что люди боятся туда идти. Это связано с другими причинами. В системе ГИБДД также наблюдается недокомплект. То сокращение, которое произошло, в целом не повлияло на ситуацию. В этом смысле мы испытываем трудности», — заявил А. Мешков.



По его словам, решение кадрового вопроса является приоритетной задачей для руководства свердловской полиции.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:32</span><br /><strong>В свердловской полиции рассказали о дефиците кадров в антикоррупционном управлении и ГИБДД</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о дефиците кадров в системе управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и Госавтоинспекции.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092789-v-sverdlovskoy-policii-rasskazali-o-deficite-kadrov-v-antikorrupcionnom-upravlenii-i-gibdd.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: