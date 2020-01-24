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В РФ откладывается запуск новой госпрограммы льготного лизинга с единой субсидией

УрБК, Москва, 24.01.2020. Запуск новой госпрограммы льготного лизинга — так называемой единой лизинговой субсидии — откладывается, об этом рассказали участники недавнего совещания в Минпромторге.



Как уточняет издание «Ведомости», ранее планировалось, что в январе 2020 года будет объявлен конкурсный отбор лизинговых компаний для участия в данной льготной программе, однако это произойдет не ранее чем через месяц. В настоящее время в правительстве корректируют условия предоставления лизинга в рамках новой госпрограммы с учетом предложений бизнеса.



Как пояснили участники совещания в Минпромторге, механизм выделения льготных лизинговых субсидий оказался слишком сложным для реализации, поэтому новый куратор Минпромторга — заместитель главы кабинета министров Юрий Борисов — согласился его доработать. При этом конкретные изменения пока не определены, идет активное обсуждение.



Ранее правительством РФ была продлена на 2019 год программа субсидирования льготного лизинга спецтехники и оборудования, включая строительно-дорожные, коммунальные, лесозаготовительные и снегоболотоходные машины, предусматривающая компенсацию лизинговым компаниям скидок, предоставленных лизингополучателям, — от 10 до 15% цены техники в зависимости от региона передачи. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию данного механизма господдержки в 2019 году, составил 2,1 млрд руб.

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